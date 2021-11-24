تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز

لاعب الأخضر المحترف أري بابل يسجل أول «هاتريك» في الدوري الليبي الممتاز. (الإنترنت)

اختُتمت مساء أمس الثلاثاء، مباريات الأسبوع الأول بالدوري الليبي الممتاز، بإقامة آخر مبارتين.

وشهد الأسبوع الأول تسجيل 23 هدفًا، وبطاقة حمراء واحدة جاءت لسند الكوري من نادي أبوسليم، وتسجيل ثلاثة ركلات جزاء.

كما شهد الأسبوع الأول التعادل في ثلاثة مباريات (الهلال والتعاون والنصر ودارنس والاتحاد المصراتي والسويحلي).

وحضر الفوز في 7 مباريات (الأهلي بنغازي يفوز على خليج سرت، والأخضر يفوز على التحدي، والصداقة يفوز على شباب الجبل، والأهلي طرابلس يفوز على الشط، والاتحاد على أبوسليم، والأولمبي على المحلة والخمس على المدينة).

وشهد الأسبوع الأول أيضًا إقالة مدرب المدينة المغربي الحسن الغسلي، في أول مباراة رسمية له مع الفريق من تدريب الفريق عقب الخسارة من الخمس بنتيجة هدفين دون رد.

وأسندت إدارة المدينة مهمة تدريب الفريق الأول للمساعد يونس خزام إلى حين التعاقد مع المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.

الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، شهد تسجيل أول «هاتريك» من توقيع لاعب الأخضر المحترف أري بابل؛ الذي نجح في قيادة فريقه إلى تحقيق فوز عريض خارج الديار، بخماسية نظيفة، على حساب نادي التحدي، في ختام مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الأولى.

ثلاثية «بابل»؛ وضعته مبكرًا على عرش صدارة هدافي الدوري الليبي الممتاز.