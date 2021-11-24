سعد عوض مديرا للكرة بنادي «الصقور»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 04:30 مساء
إدارة نادي الصقور بطبرق تُعيِّن نجم الفريق السابق سعد عوض مديرًا للكرة. (الإنترنت)

كلَّفت إدارة نادي الصقور بطبرق، نجم الفريق الأول السابق الدولي سعد عوض، مديرًا للكرة بنادي الصقور، الذي يواصل تحضيراته هذه الأيام؛ استعدادًا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

ويعد عوض من أبرز هدافي الفريق؛ حيث بدأت مسيرته الكروية مع الفريق الأول منذ أواخر السبعينيات حتى أصبح قائد الفريق طوال فترة الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات، كما اختُير ضمن صفوف المنتخب الليبي الأول في الكثير من المناسبات في عهد المدرب الإنجليزي رون برادلي.

كما اختاره المدرب الوطني الهاشمي البهلول ضمن صفوف المنتخب الليبي الأول، الذي كان على أعتاب التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المكسيك العام 1986.

وتولى عوض مهمة تدريب فرق الصقور بمختلف الفئات بمن فيها الفريق الأول.

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