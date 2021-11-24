تواصل بطولة ليبيا لرفع الأثقال في طرابلس

منافسات رفع الأثقال للشباب. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبر فيسبوك)

تتواصل بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار.

وتستمر المنافسات ثلاثة أيام بمشاركة 164 ربّاعًا يمثلون أندية الشرطة، ووسعاية بديري، وأبوسليم، والظهرة، ونجوم قرقارش، والوداد، والاتحاد العسكري، والأخضر، والشعلة، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والشموع.

ويجري اليوم الأربعاء التنافس في أوزان 61، 67، 73، 89 كلغ، بينما يُقام غدًا الخميس اليوم الختامي للبطولة ويشهد التنافس في أوزان 92/ 102، + 102/ 109، + 109 كلغ.

يُشار إلى أنّ البطولة سيتخللها امتحانات الترقية لأربعة حكام من الفئة 2 إلى الفئة 1 وهم: يحيى عبد الوهاب أمين، وميلاد محمد عقيلة، ويونس مصطفى المستيري، ونجوى عبدالسميع ناجي.