فوز طائرة العروبة وأساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 09:59 صباحا
جانب من منافسات دوري الطائرة الليبية. (فيسبوك)

انتهت ثلاث مباريات في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثالثة.

أسفرت المواجهات عن فوز فريق العروبة بالعجيلات الصاعد هذا العام لمسابقة الدرجة الأولى على حساب الوحدة بالويفات بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25/ 19، 25/ 14، 14/ 25، 25/ 12)، ليحقق بذلك العروبة أول انتصار له.

أيضًا حقق الأهلي طرابلس الفوز على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25/ 22، 25/ 15، 25/ 10).

وفاز أساريا على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25/ 22، 25/ 23، 26/ 28، 25/ 23).

جاء الترتيب بعد الجولة الثانية ليشهد تصدُّر الأهلي طرابلس برصيد ست نقاط، وأساريا ست نقاط، والعروبة ثلاث نقاط والجزيرة نقطتين، والاتحاد نقطة، والوحدة الويفات دون نقاط.

جانب من منافسات دوري الطائرة الليبية. (فيسبوك)
جانب من منافسات دوري الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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