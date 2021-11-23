توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي للفروسية ونظيره اليوناني

رئيس الاتحاد الليبي للفروسية فريد السبعي، يلتقى أعضاء من الاتحاد اليوناني؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين.. (الإنترنت)

التقى رئيس الاتحاد الليبي للفروسية فريد السبعي، وعضو الاتحاد تيسير حسين، أعضاء من الاتحاد اليوناني للفروسية؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الفروسية.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الفرق.

ومن المنتظر أن يتواجد الوفد اليوناني في ليبيا في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، للشروع في تنفيذ الاتفاقية، ووضع الجدول الزمني الخاص ببنود التعاون موضع التنفيذ الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الليبي للفروسية بعد عودة نشاط الفروسية الليبية للساحة الدولية من جديد.