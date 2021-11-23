التعادل السلبي يحسم ديربي مصراتة.. وخماسية بصفوف التحدي في ختام الجولة الأولى من الدوري

فريق الأخضر. (الإنترنت)

أُقيمت اليوم الثلاثاء آخر مبارتين في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وشهد ملعب بنينا بمدينة بنغازي لقاء التحدي مع الأخضر، كما شهد ملعب مصراتة ديربي المدينة والذي جمع السويحلي والاتحاد المصراتي.

وفي ملعب بنينا، انتهى اللقاء بين التحدي وضيفه الأخضر، بفوز الأخير بنتيجة ثقلية وصلت إلى 5 أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة هدفين نظفين لفريق الأخضر؛ حيث سجل الهدف الأول والثاني عن طريق الأنغولي اري بابل، وفي الشوط الثاني أضاف الأنغولي اري بابل الهدف الثالث (هاتريك)، والهداف الرابع عن طريق عبدالرحمن العمامي والخامس عن طريق محمد الشامخ، وجاء هدف التحدي الوحيد عن طريق أحمد مكاري.

بهذه النتيجة أحرز فريق الأخضر أول ثلاثة نقاط في رصيده، أما فريق التحدي فجاء دون نقاط.

وفي ملعب مصراتة شهد هذا الملعب ديربي مدينة مصراتة والذي جمع الاتحاد المصراتي والسويحلي، وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي في مباراة الفرص الضائعة من كلا الفريقين وسرعة رتم المباراة.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده في ختام مباريات الأسبوع الأول.