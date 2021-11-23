انتهت.. ديربي مصراتة بين السويحلي 0 - 0 الاتحاد المصراتي

مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (صورة مثبتة من الفيديو)

انتهت مباراة ديربي المدينة، بين السويحلي والاتحاد المصراتي، على ملعب مصراتة، التي اُقيمت اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وضم تشكيل السويحلي علي شنينة وإبراهيم أبورويص وبانغالي كيتا وعبدالرحيم التريكي وأبوبكر الحشاني وفايز سعد وإيسيان ومحمد المنقوش ومؤيد القمودي وعبدالله بن خليل وصهيب البوش، أما الاحتياط فضم: عمر امبيص وفرج كوبا ومعاذ الصغير وامحمد اعبيد وفراس شليق وأنس كحول ونابي كيتا، بحسب صفحة السويحلي عبر «فيسبوك».

أما تشكيل الاتحاد المصراتي فضم، كوستانتين باكاكي وعبدالله الشعافي وأيمن عمير قائد الفريق ومعتز معروف وأبوالقاسم رجب وبير سينالي وأحمد فكرون ومروان الصويعي وسبستيان أنتيش وأيوب عمارة وعلي الشعافي، بحسب صفحة الاتحاد المصراتي عبر «فيسبوك».

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