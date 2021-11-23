التحدي vs الأخضر.. وديربي السويحلي والاتحاد المصراتي في ختام الأسبوع الأول من الدوري الممتاز

جانب من مباراة الاتحاد وأبوسليم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

تقام، اليوم الثلاثاء، آخر مبارتين في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم، فعلى ملعب بنينا بمدينة بنغازي، يجمع اللقاء التحدي مع الأخضر، والمراقب علي عطية.

أما ملعب مصراتة فسيشهد ديربي المدينة، والذي يجمع السويحلي والاتحاد المصراتي، والمراقب جمال أمبية.

وشهدت نتائج الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، والتي أُجريت يومي الأحد والإثنين، حيث أُقيمت 8 مباريات بالمجموعتين الأولى والثانية.

فاز الهلال على التعاون (2/ 0)، كما فاز الأهلي بنغازي على خليج (3/ 0)، وتعادل دارنس مع النصر (0 / 0)، كما فاز الصداقة على شباب الجبل (1/ 0)، وفاز الأولمبي على المحلة (3/ 1)، وكذلك الأهلي طرابلس على الشط (1/ 0)، والخمس على المدينة (2/ 0)، والاتحاد على أبوسليم (2/ 0).