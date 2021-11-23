كأس العالم 2026 يحير رجال «فيفا» بعد الزيارة الأخيرة والاستقرار على الرقم القياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 12:23 مساء
جانب من زيارة وفد الفيفا للولايات المتحدة الأميركية. (إنترنت)

اختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيارات التفتيش على الملاعب المحتملة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مع التوقف في تورونتو، أمس الإثنين، قائلاً إن «القرار بخصوص المدن يمكن أن يصدر بحلول أبريل المقبل».

وبعد إجراء التفتيش في 22 مدينة و23 ملعبًا، سيقدِّم وفد «فيفا» تقريرًا عن أنسب 16 مدينة للاستضافة، رغم أن مسؤول البطولات والأحداث في «فيفا» كولين سميث، يعتقد أن الرقم النهائي قد يتغير، بحسب «رويترز».

وقال سميث للصحفيين في فندق في تورونتو «عندما تم تقديم الملف برقم 16 مدينة، وضعنا ذلك في الاعتبار لكن في النهاية يتوقف الأمر على رأي فيفا».

وأضاف: «سنختتم هذه الزيارات ثم سنقرِّر ما أنسب عدد من المدن التي نحتاجها من أجل إقامة البطولة، لم نحدد بالضبط موعد الإعلان عن الملاعب بعد، لكن أعتقد أنه من المرجح أن يكون ذلك في أبريل بشكل أكبر من مارس».

وهناك مدينتان كنديتان مرشحتان لاستضافة مباريات هما تورونتو وإدمونتون، إلى جانب ثلاث مدن مكسيكية هي وادي الحجارة ومونتيري ومكسيكو سيتي، ومن المنتظر أن تقام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، وهو رقم قياسي، حيث تستضيف كندا والمكسيك عشر مباريات لكل منهما، مع إقامة باقي المباريات في الولايات المتحدة.

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