164 رباعا في بطولة ليبيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:17 صباحا
منافسات سابقة في رفع الأثقال للشباب. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبر فيسبوك)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بقاعة 17 فبراير، بالمدينة الرياضية بطرابلس، بطولة ليبيا لرفع الأثقال، لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار، وتتواصل لثلاثة أيام، بمشاركة 164 ربَّاعًا.

الربّاعون يمثلون أندية الشرطة، ووسعاية بديري، وأبوسليم، والظهرة، ونجوم قرقارش، والوداد، والاتحاد العسكري، والأخضر، والشعلة، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والشموع.

وتبدأ منافسات اليوم الثلاثاء، في أوزان 37، 43، 49، 55 كلغ، على أن يكون يوم غدٍ الأربعاء، التنافس في أوزان 61، 67، 73، 89، وفي اليوم الختامي الخميس سيكون التنافس في أوزان 92/ 102، +102/ 109، +109.

يُشار إلى أنّ البطولة سيتخللها امتحانات الترقية لأربعة حكام من الفئة 2 إلى الفئة 1، وهم: يحيى عبد الوهاب أمين، وميلاد محمد عقيلة، ويونس مصطفى المستيري، ونجوى عبدالسميع ناجي.

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