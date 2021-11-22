«الاتحاد» يبدأ مشوار دفاعه عن لقب الدوري بفوز على «أبوسليم»

مباراة الاتحاد ونظيره أبو سليم. (الإنترنت)

جرت اليوم الإثنين أربع مباريات ضمن مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد (2021-2022)، التي جرت في أربعة ملاعب في ترهونة ومصراتة وبنينا ودرنة.

وفي ملعب ترهونة التقى «الخمس» وضيفه فريق «المدينة»، وانتهت هذه المباراة بفوز «الخمس» بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما محمد الغنيمي.

بهذه النتيجة أحرز فريق «الخمس» أول ثلاث نقاط في سجله هذا الموسم بينما بقى فريق المدينة بدون نقاط.

وفي ملعب مصراتة التقي «أبوسليم» و«الاتحاد»، وانتهت هذه المباراة بفوز بطل الدوري الليبي بنتيجة هدفين دون رد.

سجل هدفي «الاتحاد» أحمد الهرام وكوامي إينغوسو، وشهدت هذه المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب «أبوسليم» سند الكوري في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة أحرز فريق «الاتحاد» أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما بقي «أبوسليم» دون نقاط.

وشهد ملعب «شهداء بنينا»، ديربي الجبل، الذي جمع «شباب الجبل» و«الصداقة» وانتهت هذه المباراة بفوز فريق «الصداقة» بنتيجة هدف دون رد، سجله علي الرزق في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة أحرز فريق «الصداقة» أول ثلاث نقاط في مباراة شهدت الندية والروح الرياضية.

وفي ملعب درنة التقى فريق «دارنس» وضيفه فريق «النصر» وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده في مستهل مباريات الدوري الليبي.