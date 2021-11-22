«الأهلي طرابلس» يرفض استكمال الدوري الممتاز بسبب الورفلي

سند الورفلي. (الإنترنت)

أعلن نادي «الأهلي طرابلس»، اليوم الإثنين، عدم الاستمرار في اللعب بالدوري الليبي الممتاز، إلى حين البت في موضوع المدافع سند الورفلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأصدر «الأهلي طرابلس» بيانًا، اليوم الإثنين، أوضح فيه: «تابع مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية باهتمام، التطورات الأخيرة بخصوص موضوع اللاعب سند مسعود محمد، وانطلاقًا من مسؤولياتنا ومهامنا نوضح لجماهيرنا الآتي».

وتابع: «أولًا، قمنا منذ اللحظة الأولى بعد توقيع اللاعب مع نادي الاتحاد بمخاطبة لجنة أوضاع اللاعبين بعدة مراسلات مع المستندات المطلوبة بما فيها فسخ العقد بالتراضي الموقع بتاريخ 10 سبتمبر 2019، وكان آخرها مراسلة بتاريخ اليوم».

وطالب «الأهلي طرابلس» بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها في فسخ العقد بما فيها الشرط المالي، وهو المهم بالنسبة للنادي.

وتابع أن اللجنة لم ترد على مراسلاته طيلة المدة الماضية بالرغم من التردد عليهم، والمطالبة بالرد على المراسلات، مشيرًا إلى أنهم تفاجؤوا بوصول رسالة تفيد بتسجيل سند ومنحه بطاقة اللعب وتحويل الموضوع إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظر فيه بالرغم من عدم استنادهم إلى أي نصوص قانونية أو لوائح معمول بها تمنح الحق في تسجيل اللاعب ومنحه بطاقة اللعب.

وفيما يلي نص البيان:

بيان الأهلي. (الإنترنت)