الكوت يوقع للمجد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي

محمد عبدالسلام الكوت. (فيسبوك)

وقّعت إدارة نادي المجد عقدًا مع اللاعب، محمد عبدالسلام الكوت، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد لدوري الدرجة الأولى، قادمًا من نادي المدينة.

بانتقال الكوت من فريق المدينة إلى المجد، يكون ضرب موعدًا مع تحدٍ جديد، قبل الموسم المقبل، مستثمرًا نشاطه السابق، كونه ضمن الهدافين في دوري الأواسط الموسم الماضي.

وقد حصل الكوت على فرصة من جانب المدرب فؤاد شقوارة، بعد تجربة عدة مباريات ودية، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية.

ويشهد دوري الدرجة الأولى حركة انتقالات مهمة على غرار نظيرتها في الدوري الممتاز الذي انطلق أمس الأحد، بشكل رسمي.

مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد ستشهد مشاركة 47 فريقًا، 20 فريقًا بالمنطقة الشرقية، و21 فريقًا بالمنطقة الغربية، وستة فرق بالمنطقة الجنوبية.