بالصور: نجاح الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو «ITF» في تونس

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

أُسدل الستار، أمس الأحد، على الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو «ITF»، في تونس وتحديدًا بالهوارية، وسط مشاركة 11 مدربًا من ليبيا، والتي شارك فيها بجانب ليبيا كل من المغرب وموريتانيا وتونس البلد المنظِّم.

وأُقيمت الدورة على مدى أربعة أيام طيلة الفترتين الصباحية والمسائية، وقد افتتح الدورة رئيس دار الشباب بالهوارية محمد بكار، بكلمات ترحيب للوفود المشاركة.

حاضر في الدورة الخبير الدولي محمد الجوضاري، حيث ألقى خلالها المحاضرات العملية في المجالين التدريبي والتحكيمي.

وختامًا للدورة قدَّم رئيس الاتحاد الليبي «ITF» محمد بيت المال، وأعضاء المكتب التنفيذي دروعًا تذكارية لجميع الفرق المشاركة، كما أُخذت الصور التذكارية بين جميع الحضور.

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)

جانب من الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو في تونس. (إنترنت)