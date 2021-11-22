«بوابة الوسط» تستعرض 4 مباريات جديدة وأحدث التعديلات في الدوري الليبي

مباراة دارنس والأندلس. (صفحة دارنس عبر فيسبوك)

يتجدَّد الموعد، اليوم الإثنين، مع أربع مباريات جديدة في مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم، ففي المجموعة الأولى، وعلى ملعب درنة يستضيف دارنس فريق النصر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، مع المراقب توفيق الضاوي.

وفي المجموعة نفسها، يشهد ملعب شهداء بنينا ببنغازي، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة مساءً، ديربي الجبل، ويجمع الجارين الصداقة وشباب الجبل، تحت أعين المراقب محمد عبدالله.

أما في المجموعة الثانية، يلتقي أبوسليم مع الاتحاد على ملعب مصراتة في الثالثة والنصف، مع المراقب جماعة سعد.

وعلى ملعب ترهونة يقام لقاء الخمس والمدينة والمراقب وحيد صالح، ويشهد غدًا الثلاثاء، آخر مباراتين بالأسبوع الأول، فعلى ملعب بنينا يستضيف لقاء التحدي والأخضر، والمراقب علي عطية.

وعلى ملعب مصراتة يُقام ديربي المدينة ويجمع السويحلي مع الاتحاد المصراتي والمراقب جمال أمبيه.

يُشار إلى أنّ لجنة المسابقات أحدثت تعديلاً على موعد مباراة الصداقة وشباب الجبل بانطلاقها في الساعة السابعة مساءً بدلاً من الساعة الثالثة والنصف، كما نقلت مباراة الخمس والمدينة من ملعب الخمس إلى ملعب ترهونة.