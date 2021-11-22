الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد لفعاليات جديدة

الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد لفعاليات جديدة. (فيسبوك)

بدأ الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب التجهيز لتنظيم ندوة عبر برنامج «زووم» على الإنترنت، حيث تنطلق الفعاليات في 30 نوفمبر الجاري بكلية التربية البدنية بجامعة مصراتة، تحت عنوان «حلول تطبيقية لبعض مشكلات الرياضة الجامعية»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع لجنة التعليم والتطوير بالاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

يضم برنامج الندوة محاضرات في كليات التربية البدنية عن الحلقة المفقودة يلقيها دكتور ميلاد محمد عقيلة، ومحاضرة بعنوان «فوائد ممارسة الرياضة للطالب داخل المنشآت الجامعية»، يلقيها دكتور خالد جبريل أبوزيان ومحاضرة بعنوان «المنافسات العربية في الرياضة الجامعية يلقيها جمال سالم أبوالنور.