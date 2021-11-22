بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة في افتتاح الدوري 47

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 10:10 صباحا
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

استهلت فرق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والأولمبي مشوار انطلاق بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد2021 -2022 والتي حملت الرقم 47 بالفوز وإحراز أول ثلاث نقاط لكل فريق، أمس الأحد، حيث أجريت أربع مباريات.

في ملعب أجدابيا فاز فريق الأهلي بنغازي على ضيفه خليج سرت بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من علي يوسف في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الأول، وهيثم الجويني في الدقيقة 56 وايفينونغ في الدقيقة 75، ليحرز  الأهلي بنغازي أول ثلاثة نقاط في رصيده.

وعلى ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة الهلال والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده.

في ملعب مصراتة أحرز فريق الأهلي طرابلس أول ثلاث نقاط في رصيده بعد فوزه على الشط بهدف دون مقابل سجَّله محمد منير في مباراة صعبة كادت أن تخرج بنتيجة التعادل بين الفريقين، وبهذه النتيجة أحرز الأهلي طرابلس أول ثلاث نقاط في رصيده.

على ملعب أبوسليم استطاع فريق الأولمبي بالزواية الفوز على فريق المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة أحرز فريق الأولمبي ثلاث نقاط في رصيده.

تقام اليوم الإثنين أربع مباريات في المجموعة الأولى: التحدي يلتقي الأخضر على ملعب شهداء بنينا، والنصر يلتقي درانس في ملعب درنة.

وفي المجموعة الثانية: الاتحاد يلتقي أبوسليم في ملعب مصراتة، والخمس يلتقي المدينة في ترهونة.

مباراة الأهلي طرابلس أمام الشط. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس أمام الشط. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس أمام الشط. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس أمام الشط. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس أمام الشط. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مباراة الأهلي بنغازي وضيفه خليج سرت. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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