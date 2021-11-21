القريو يعلن عدم ترشحه مرة أخرى لـ«بناء الأجسام»

عادل القريو. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو عدم ترشحه مرة أخرى لقيادة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وذلك عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

ويعد عادل القريو من الشخصيات الرياضية والإدارية المتميزة التي شهدت رياضة بناء الأجسام في عهده تطورًا ملحوظًا، حيث أطلق على اتحاد اللعبة سابقًا لقب «اتحاد الذهب».

وقال القريو: «في الأيام القليلة المقبلة تنتهي مسيرتي في رئاسة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وترك المكان لمن سينتخب، وسنكتفي بالمشاهدة لو سنحت الفرصة، حيث تحصلنا في هذه الفترة الانتخابية على أغلب البطولات عربيًّا وأفريقيًّا وعالميًّا وآخرها من أسابيع أكبر بطولات بطولة مستر أولمبيا».

وأضاف: «اشتغلنا بأمانة واحترافية وتعاملنا بندية واحترام مع الاتحادات الدولية، فنلنا ما نستحق، ومثلنا دولتنا خير تمثيل، حيث تحصلنا على عديد المناصب الخارجية في فترة وجيزة، منها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وكذلك نائب رئيس الاتحاد العربي وكذلك عضوية اتحاد المغرب العربي، وبعون الله نهاية هذا الشهر نتسلم رئاسة اتحاد المغرب العربي».

وأكمل: «طورنا ونقلنا هذه الرياضة من القطاع العام إلى القطاع الخاص لتشهد دخول الشركات ورجال الأعمال في رعاية الأبطال والبطولات. قدمنا للأبطال مكافآت هي الأكبر في تاريخ هذه الرياضة، للأسف تحصلنا على أغلب المناصب والبطولات ولم تلتفت لنا وزارة الرياضة، حيث الاختصاص، وكنت أعتقد أنها الساند القوي في الوقوف معنا في دعم الأبطال في هذه البطولات، وكذلك كنت أعتقد أنها ستكون لنا ساندًا في حصولنا وتولينا على هذه المناصب، للأسف لم نجد وزارة الرياضة لمد يد العون، كل هذه الإنجازات نعتز بها وليس بالسهل الحصول عليها».

وأوضح: «بهذه المناسبة أحب أن أشكر كل أبطال هذه الرياضة والمدربين والجمهور الكريم، ولهم الفضل في كل النجاحات، والكل يعلم الظروف التي قد تكون قاهرة في الفترات الماضية وتمكنا من جلب الإنجازات إلى هذا البلد والوطن الغالي».

وأختتم القريو حديثه قائلا «بصفتي رئيساً لهذا الاتحاد قررت بعدم رغبتي في الترشح للمرحلة الانتخابية القادمة وسأترك مكاني لمن سيتم اختياره لتولي رئاسة الاتحاد في الفترة المقبلة ولن أبخل بأي جهد عندما يتم طلبه مني».