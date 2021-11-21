عصام الخوجة رئيسا لأمانة الجمعية العمومية لنادي الشباب

الجمعية العمومية لنادي الشباب. (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي الشباب العربي التقدمي جلستها الانتخابية بمقر النادي بمنطقة بن عاشور بطرابلس، انتخبت فيه أمانة الجمعية العمومية للنادي، كما تم اختيار منصب الرئاسة لعصام الخوجة، وعضوية حسني جمعة أبوعيانة وأيمن عبدالله شنيشح.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة برئاسة فرج امليك، وعضوية أنور الطوباشي ومصطفى الحمروني.

يشار إلى أن عمومية نادي الشباب العربي، سبق أن انتُخبت في مارس الماضي بمجلس إدارة النادي برئاسة محمد سالم الخوجة، ونائبه عبدالحكيم أحمد المصري، والعضو المالي عبدالفتاح محمد الأحرش، والعضو القانوني صلاح محمد الشريف، وعضوية كل من اسمه الطاهر الأسطي، وربيع محمد قبور وعبد الحفيظ إبراهيم الجهاني.

الجمعية العمومية لنادي الشباب. (فيسبوك)

الجمعية العمومية لنادي الشباب. (فيسبوك)