الجمعية الليبية الخيرية لمرضى الكلى تحتفل بماراثون رياضي من طرابلس إلى غدامس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 21 نوفمبر 2021, 12:40 مساء
الجمعية الليبية الخيرية لمرضى الكلى. (تصوير - محمود عمر الغزاوي)

كشف منسق الجمعية الليبية الخيرية لمرضى الكلى، صلاح الغدامسي، انطلاق رحلة الجمعية من مدينة طرابلس إلى مدينة غدامس وذلك لمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الجمعية.

وتضم الجمعية عدة شخصيات رياضية أسهمت في انطلاق الفعاليات، أمس السبت، لمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية الخيرية.

وقال الغدامسي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «الرحلة جاءت بالتعاون مع نادي الصمود غدامس، كما كان هناك ماراثون بالمدينة على هامش زيارة الجمعية، وكذلك افتتاح أول أكاديمية كرة سلة».

وأضاف: «بعدها زيارة لمستشفى غدامس لتسليم أدوية ومعدات طبية خاصة بمرضى الكلي، على أن تستمر الرحلة لعدة أيام».

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