فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والترسانة في طائرة 21 عاما

منافسات الكرة الطائرة للشباب. (فيسبوك)

جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الكرة الطائرة تحت 21 عامًا عن مجموعة طرابلس، وأسفرت عن فوز «الاتحاد» على الهدف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطًا واحدًا، كانت نتائجها (19/ 25، 25/ 18، 25/ 21، 25/ 19).

أدار المباراة حكمًا أول عصام عبد اللطيف، وحكماً ثانياً محمد الوافي والمسجلان عبد الحكيم رمضان وإسماعيل الكيلاني وحكما الراية عبد السلام البكراوي وعلي اشتيوي، بينما راقب المباراة الفيتوري عريبي.

أيضاً فاز «الأهلي طرابلس» على «المدينة» القربوللي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها، (25/ 5، 25/ 19، 25/ 11)، وأدار المباراة حكماً أول علي اشتيوي وحكماً ثانيًا دوليًّا عبد الحكيم رمضان والمسجلان عبد السلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني وحكما الراية محمد الوافي وعصام عبد اللطيف والمراقب مروان عبد الله.



كما فاز «الترسانة» على «أبوسليم» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 23، 25/ 19، 25/ 10)، أدار المباراة حكمًا أول إسماعيل الكيلاني وحكمًا ثانياً عصام عبد اللطيف والمسجلان محمد الوافي وعبد الحكيم رمضان، وحكما الراية على اشتيوى وعبد السلام البكراوي والمراقب الفيتوري عريبي.

منافسات الكرة الطائرة للشباب. (فيسبوك)