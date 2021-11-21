«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الأولى في انطلاق الدوري الليبي الممتاز «47»

مباراة ودية للأهلي بنغازي استعدادا للدوري الممتاز. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

ينطلق، اليوم الأحد، قطار الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد2021/ 2022 في نسخته السابعة والأربعين، بأربع مباريات، وكلفت لجنة التحكيم العامة الأطقم التحكيمية التالية لإدارتها.

مباراة «الأهلي طرابلس» أمام «الشط» تقام على ملعب مصراتة بحكم وسط السنوسي الحبيب والمساعدين الدولي إبراهيم أبوكوز ومحمد مراجع، والحكم الرابع رمضان طقوق.

وعلى أرضية ملعب أبوسليم سيجمع اللقاء «المحلة» و«الأولمبي»، وحكم وسط نصيب الهواري ومعه المساعدان محمد بلعم وأحمد ضيف، والحكم الرابع محمد بن رشدان.

وعلى ملعب بنينا «الهلال» يتبارى مع «التعاون» بإدارة حكم الوسط محمد القبضي والمساعدين داوود لاغا وعلي العايب والحكم الرابع أيوب الفرجاني.

وعلى ملعب أجدابيا فريق «خليج سرت» يلتقي «الأهلي بنغازي» بإدارة الدولي أحمد الشلماني والمساعدين الدولي عطية محمد ومحمد حسن، والحكم رابع جمال عاشور.