اتحاد الشرطة يعسكر في تونس استعدادا لدوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 نوفمبر 2021, 02:30 مساء
فريق كرة القدم بنادي اتحاد الشرطة. (فيسبوك)


وصل فريق اتحاد الشرطة الأول لكرة القدم إلى مدينة سوسة التونسية لإقامة معسكر تدريبي خارجي تأهبًا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم المنتظر أن ينطلق خلال ديسمبر المقبل.
 
يترأس بعثة الفريق عميد محمد محرز عضو مجلس الإدارة عن المنطقة الجنوبية ويرافقها عقيد علي بلقاسم عضو مجلس الإدارة للألعاب الجماعية وعقيد منير نديم رئيس قسم الشؤون الرياضية.

وكان الفريق قد خاض العديد من المباريات الودية على مدى أكثر من شهر بقيادة المدرب الوطني حسين الدالي والطاقم المعاون له، وكان آخرها لقاء ودي أمام الترسانة انتهى بالتعادل السلبي.

سبق مباراة الترسانة مواجهة أخرى أمام فشلوم فاز فيه فريق اتحاد الشرطة بخمسة أهداف لهدف ويتطلع مجلس إدارة النادي بأن يكون المعسكر التدريبي ناجحًا ويخدم التطلعات في طريق العودة لدوري الأضواء الذي كان الفريق من أبرز المنافسين فيه.
 
ويسعى المدرب حسين الدالي الذي حظي بثقة مجلس الإدارة للوصول بالفريق إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل انطلاق الدوري عبر الاستعداد في معسكر سوسة الذي يمتد لعشرة أيام؛ حيث ينتظر أن يخوض الفريق خلاله ثلاثة مباريات مع فرق تونسية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

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