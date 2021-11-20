4 مباريات في افتتاح الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الأحد

استعدادات فريق الاتحاد للموسم الجديد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

تنطلق، غدًا الأحد، عجلة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بعد العديد من التأجيلات بإقامة أربع مباريات.

واستعدت الأندية بشكل جيد وتعاقدت مع العديد من اللاعبين وخصوصًا المحترفين، وستكون المباراة الافتتاحية في المجموعتين، ففي المجموعة الأولى يلتقي الهلال مع التعاون بملعب شهداء بنينا، وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي بملعب أجدابيا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وفي المجموعة الثانية الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب مصراتة والمحلة يلتقي الأولمبي بملعب أبوسليم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا أيضًا.