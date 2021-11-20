الشط والأفريقي بطلا ليبيا للكرة الحديدية

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

اختُتمت بطرابلس بطولة ليبيا للكرة الحديدية في تخصصات القصير (ثلاثي ودقة) والرأفا (فردي وزوجي وثلاثي) وتخصص الطويل (تقليدي زوجي ومركب ودقة وتصاعدي).

شهدت البطولة مشاركة 106 لاعبين مثلوا أندية الهلال طبرق والأفريقي درنة، والإخاء هون، وغدامس التخصصي، والصمود غدامس، ومن الزنتان الشروق والوحدة والزنتان التخصصي، والطلائع رقدالين، ومن مدينة طرابلس الشط والشباب العربي وسيدي سليم وطارق بن زياد وغوط، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو الآتي:

الشط يُتوج بطلا للطويل والرافا

تُوّج نادي الشط بكأس بطولة ليبيا للكرة الحديدية (تخصص الطويل) برصيد ميدالية ذهبية + فضية وجاء ثانيًا غدامس بميدالية ذهبية وثالثًا غدامس برصيد فضية وبرونزية ورابعًا الشباب العربي وغوط الشعال بميدالية برونزية لكل منهما.



كما تُوج نادي الشط أيضًا ببطولة ليبيا للكرة الحديدية تخصص (الرأفا) برصيد ميدالية ذهبية وواحدة فضية وجاء ثانيًا نادي الزنتان التخصصي برصيد ميدالية ذهبية وثالثًا نادي الوحدة الزنتان بميدالية فضية + ميدالية برونزية.

الأفريقي درنة بطلًا للقصير

تُوج نادي الأفريقي ببطولة ليبيا للكرة الحديدية تخصص القصير وجاء ثانيًا نادي الإخاء هون وثالثًا نادي الشط.

أشرفت على البطولة لجنة برئاسة حامد جالوتة وعضوية عادل زكرة وأميرة الزيتوني وترأس لجنة المسابقات نبيل دراويل ولجنة التحكيم فتحي المجدوبي.

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)