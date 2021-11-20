الشط والأفريقي بطلا ليبيا للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:50 مساء
جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

اختُتمت بطرابلس بطولة ليبيا للكرة الحديدية في تخصصات القصير (ثلاثي ودقة) والرأفا (فردي وزوجي وثلاثي) وتخصص الطويل (تقليدي زوجي ومركب ودقة وتصاعدي).

شهدت البطولة مشاركة 106 لاعبين مثلوا أندية الهلال طبرق والأفريقي درنة، والإخاء هون، وغدامس التخصصي، والصمود غدامس، ومن الزنتان الشروق والوحدة والزنتان التخصصي، والطلائع رقدالين، ومن مدينة طرابلس الشط والشباب العربي وسيدي سليم وطارق بن زياد وغوط، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو الآتي:  

الشط يُتوج بطلا للطويل والرافا
تُوّج نادي الشط بكأس بطولة ليبيا للكرة الحديدية (تخصص الطويل) برصيد ميدالية ذهبية + فضية وجاء ثانيًا غدامس بميدالية ذهبية وثالثًا غدامس برصيد فضية وبرونزية ورابعًا الشباب العربي وغوط الشعال بميدالية برونزية لكل منهما.
 
كما تُوج نادي الشط أيضًا ببطولة ليبيا للكرة الحديدية تخصص (الرأفا) برصيد ميدالية ذهبية وواحدة فضية وجاء ثانيًا نادي الزنتان التخصصي برصيد ميدالية ذهبية وثالثًا نادي الوحدة الزنتان بميدالية فضية + ميدالية برونزية.

الأفريقي درنة بطلًا للقصير
تُوج نادي الأفريقي ببطولة ليبيا للكرة الحديدية تخصص القصير وجاء ثانيًا نادي الإخاء هون وثالثًا نادي الشط.

أشرفت على البطولة لجنة برئاسة حامد جالوتة وعضوية عادل زكرة وأميرة الزيتوني وترأس لجنة المسابقات نبيل دراويل ولجنة التحكيم فتحي المجدوبي.

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)
جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»
عربى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير
رياضة عالمية
عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً