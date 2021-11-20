دوري الطائرة الليبي ينطلق بنتائج مثيرة (صور)

منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)

انطلقت، أمس الجمعة، رحلة الدوري الليبي للكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2021-2022، بإقامة سبع مباريات في المجموعات الثلاث.

شهدت قاعة أحمد موسى بالمرج، في المجموعة الأولى، فوز الأهلي بنغازي على المروج، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، كانت نتائجها (25 /17، 25/ 18، 25/ 16).

وبقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، جرت مبارتين لفرق المجموعة الثانية، فاز البشائر على الأفريقي زليتن، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، كانت نتائجها (25/ 20، 25/ 19، 25/ 17، 25/ 20).

أيضًا، تمكن السويحلي من الفوز على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/ 21، 25/ 20، 25/ 23).

وفي المجموعة الثالثة جرت ثلاث مباريات، وفي قاعة 17 فبراير بطرابلس، فاز أساريا على الوحدة الويفات، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجهما (25/ 14، 9/25، 9/25).

وبقاعة زوارة، فاز الأهلي طرابلس على العروبة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتيجتها (7/25، 15/25، 19/25).

وتواصلت مباراة الجزيرة والاتحاد لخمسة أشواط لشوطين، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول (25/ 21) والشوط الثاني كان التفوق فيه للاتحاد (25/ 13)، والشوط الثالث أنهاه الجزيرة لصالحه وبفارق نقطتين (28/ 26)، وعاد الاتحاد ليتفوق بالشوط الرابع (25/ 12)، والشوط الحاسم حسمه الجزيرة لصالحه (15/ 6) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (3/ 2).

وأقيمت مباراة في المرج وجمعت الهلال والنصر وتواصلت لخمسة أشواط الشوط الأول للهلال (25/ 21)، والشوط الثاني للنصر (22/25)، والثالث هلاليا (25/27)، والشوط الرابع للنصر (21/25)، والشوط الحاسم للهلال (15/ 10)، ليتفوق الهلال بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط لشوطين.

الترتيب بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى: يأتي الأهلي بنغازي في الصدارة برصيد 3 نقاط ويليه الهلال 2 والنصر 1 والمروج دون نقاط.

المجموعة الثانية: يأتي السويحلي برصيد 3 نقاط ويليه البشائر3 نقاط والأفريقي زليتن دون نقاط والاتحاد المصراتي دون نقاط.

المجموعة الثالثة: يأتي أساريا برصيد 3 نقاط والأهلي طرابلس 3 نقاط والاتحاد نقطة والعروبة والوحدة الويفات دون نقاط.

منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)

منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)

منافسات دوري الطائرة الليبي. (فيسبوك)