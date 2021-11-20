164 رباعا يتأهبون للمشاركة في بطولة ليبيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 نوفمبر 2021, 10:27 صباحا
منافسات رفع الأثقال. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار، وذلك بقاعة 17 فبراير بطرابلس، بداية من الثلاثاء المقبل.

وتتواصل البطولة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 164 رباعًا يمثلون أندية الشرطة ووسعاية بديري وأبوسليم والظهرة ونجوم قرقارش والوداد والاتحاد العسكري والأخضر والشعلة والسويحلي والاتحاد المصراتي والشموع.

وأشار سوف الجين إلى أن الاجتماع الفني للبطولة سيُعقد غدًا الأحد بمقر الاتحاد العام بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وأكمل سوف الجين أن البطولة سيتخللها امتحانات الترقية لعدد 4 حكام من الفئة 2 إلى الفئة 1 وهم يحيى عبدالوهاب أمين وميلاد محمد عقيلة ويونس مصطفى المستيري ونجوى عبدالسميع ناجي.

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