نجاح 43 مشاركا وإخفاق 9 في دورة المعد البدني بمصراتة

ختام دورة إعداد المعد البدني بمصراتة. (الإنترنت)

اختتمت بكلية التقنية الطبية، بمدينة مصراتة دورة إعداد المعد البدني العام، التي أشرفت عليها ونظّمتها الأكاديمية الأولمبية الليبية بمشاركة 52 متدربًا.

وقالت مديرة الأكاديمية الأولمبية الليبية حدهم العابد، إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تهدف إلى تأهيل الكوادر الرياضية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم على أسس وفق عملية حديثة في المجال الرياضي، وتواصلت لمدة أسبوع.

وشهدت الدورة حضور 52 مشاركًا اجتاز منهم الامتحانات النظرية والعملية 43 مشاركًا، واخفق 9 مشاركين.

وعن برنامج الدورة ومحاضريها، أوضحت «حدهم»: «تضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها فسيولوجيا التدريب ألقاها ميلاد عقيلة، وعلم التشريح نضال أبوشيبة، والتدريب باستخدام الأدوات البديلة لعماد كعيب، ومحاضرة الإعداد البدني ومبادئ علم التدريب لمحمد عبدالرحيم».

كما شهدت الدورة محاضرة أسس تغذية الرياضيين لمحمد قزيط، والمرونة والسرعة والإطالة واختباراتها لعماد كعيب، وأنواع التدريب الرياضي لمحمد عبدالرحيم.

بالإضافة إلى محاضرات عن التحليل الحركي الرياضي لعادل أبوزيان وكيفية القوة والتحمل واختباراتها لعماد كعيب، والإصابات الرياضية والإسعافات الأولية لنضال أبوشيبة.

وشهدت الدورة محاضرة عن تخطيط التدريب الرياضي لمحمد عبدالرحيم، وعن مفهوم التدريب الدائري لعماد كعيب، والانتقاء الرياضي ومراحل النمو لعادل ناجي، ومكونات حمل التدريب الرياضي لمحمد عبدالرحيم، والاختبارات والقياس لحدهم العابد.