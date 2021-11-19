قطار الدوري الممتاز «47» جاهز للانطلاق بعد كسر التأجيلات

جانب من تدريبات الأهلي طرابلس، استعدادا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز. (الإنترنت)

تستعد بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «47» عن موسم 2021- 2022 للانطلاق بشكل رسمي الأحد المقبل، وفقاً لآخر موعد محدد من قبل اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني، ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عبدالمولى المغربي، بعد سلسلة من التأجيلات لمواعيد سابقة، وتنطلق مسابقة القسم الممتاز لهذا العام بمشاركة 20 فريقاً موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: الهلال وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ودارنس والنصر والأهلي بنغازي والأخضر والصداقة والتعاون، أما المجموعة الثانية: الاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم والخمس والسويحلي والمحلة والأولمبي والاتحاد المصراتي والمدينة والشط.

انطلاق الأسبوع الأول

جاءت مباريات الأسبوع الأول بالمجموعتين على النحو التالي: في المجموعة الأولى.. الهلال يلتقي التعاون، والتحدي مع الأخضر، وشباب الجبل يتبارى مع الصداقة، ودارنس مع النصر، وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي، وفي المجموعة الثانية.. الأهلي طرابلس يلتقي الشط، وأبوسليم مع الاتحاد، والخمس يتبارى مع المحلة، والسويحلي يواجه الاتحاد المصراتي، والمحلة مع الأولمبي. وصدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 82 لسنة 2021 بشأن اعتماد 12 ملعباً رياضياً، جاء في مادته الأولى، تعتمد الملاعب التالية لإقامة مباريات جميع المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2021- 2022، والملاعب المعتمدة هي: الزاوية وصرمان وصبراتة ومصراتة وعلي الزقوزي والخمس وبنينا وأجدابيا والمرج والقبة ودرنة، بالإضافة إلى ملعب ترهونة، بعد إجراءات الصيانة.

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تعثر في اعتماد الصيغة النهائية

وظل الوسط الرياضي الليبي يترقب نتائج اجتماعات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، فيما يتعلق باعتماد الصيغة النهائية والشكل الرسمي لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، حيث تأجل الاجتماع الذي كان من المفترض عقده بمدينة بنغازي، وظل الانتظار لعقد اجتماع آخر في وقت لاحق، وفي تصريحات خاصة إلى جريدة «الوسط» قال رئيس لجنة المسابقات عبدالمولى المغربي «إن لجنة تنظيم المسابقات تقدمت بعدة مقترحات إلى مجلس إدارة الاتحاد الليبي، بحيث يقام الدوري الممتاز للموسم المقبل بنظام المجموعتين، ذهاباً وإيابًا، بمشاركة عشرين فريقًا، عشرة فرق بالمنطقة الشرقية، ومثلها بالمنطقة الغربية، على أن يتأهل ثلاثة فرق عن كل مجموعة إلى الدور السداسي، وهي مرحلة التتويج باللقب». من جانبه، كشف المغربي أنه تم التوصل لاعتماد الطريقة والصيغة التي تجعل مسابقة الدوري منتظمة، حتى يتم المحافظة على العدد الحالي وتقليصه تدريجياً بتفعيل آلية الصعود والهبوط مستقبلاً، حتى الوصول لإقامة مسابقة نموذجية، تسهم في الرقي بمستوى الكرة الليبية، ليبقى الانتظار لآخر تعديل وتأجيل مطروح لانطلاق المسابقة، بعد أن كان في الأول من نوفمبر الجاري، ومن قبل في 22 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم الاستقرار مؤخراً على 21 نوفمبر الجاري.

أزمة الملاعب تتسبب في التأجيلات

لم يسفر اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي ولجنة المسابقات بالاتحاد، مع عشرة أندية من المجموعة الثانية عن أي قرار جدي لانطلاق الدوري بصورة طبيعية، وجاء الخلاف، بسبب ملاعب الأندية وقرار لجنة المسابقات باختيار أندية معينة والتغاضي عن أندية أخرى، رغم أن لجنة تفقد الملاعب اعتمدت هذه الملاعب، ومن بينها ملعب «الأهلي طرابلس» و«أبوسليم»، وبحسب تصريح لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، فإن الأندية تطالب بأن تلعب مباريات الدوري في الملاعب الخاصة بها، لكنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية بعدم تقديم الضمانات الأمنية ولا التنظيمية ولا الإدارية لاتحاد الكرة، وبحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع، فإن لجنة تنظيم المسابقات احالت أمر إقامة الدوري الممتاز لمجلس إدارة اتحاد الكرة نظراً لعدم توافق الأندية خلال هذا الاجتماع، وتأجيل انطلاق الدوري إلى يوم 21 نوفمبر الجاري، ليكون اجتماع اتحاد الكرة هو الفيصل، بعد أن تم تأجيل انطلاق الدوري عدة مرات وآخر المواعيد كان الانطلاق في الأول من شهر نوفمبر الجاري.

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شكل الدوري بنظام المجموعتين

وبحسب قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم، فإن شكل الدوري سيكون 20 فريقاً مقسماً على مجموعتين من مرحلتي ذهاب وإياب وتتأهل ثلاث فرق عن كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية، صاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب ما قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء، ليصبح الهبوط رسمياً للدرجة الأدنى لصاحب الترتيب العاشر والأخير في كل مجموعة، ويخوض المتحصلان على الترتيب التاسع في كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود بالدوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد، علماً بأن مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد ستشهد مشاركة 47 فريقاً، 20 فريقاً بالمنطقة الشرقية، و21 فريقاً بالمنطقة الغربية، وستة فرق بالمنطقة الجنوبية، وهو رقم قياسي جاء نتيجة الخلل في تطبيق آلية الصعود والهبوط، وإلغاء دوري الدرجة الأولى لسنتين، مما عجل بتضخم عدد الفرق.

في الوقت نفسه، أكد مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباريات الأندية المشاركة في القسم الممتاز في نطاق الاتحاد الفرعي طرابلس، ستُجرى على ملاعب محايدة إلى حين جاهزية ملعب طرابلس، وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي عملاً بالمادة «7» من قرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 79 لسنة 2021، والأندية هي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«المحلة» و«الشط» و«أبوسليم»، كما أن الملاعب التي تم اعتمادها بالمنطقة الغربية هي ملاعب «الخمس» و«أبوسليم» و«الزاوية» و«صرمان» و«صبراتة» و«مصراتة».