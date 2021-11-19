7 مباريات في انطلاق دوري الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 12:34 مساء
منافسات في الطائرة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

ينطلق اليوم الجمعة الدوري الليبي للكرة الطائرة، بمشاركة 14 فريقا موزعه على ثلاث مجموعات، وستقام مباراتين لفرق المجموعة الأولى بقاعة أحمد موسى بالمرج.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأهلي بنغازي ومضيفه المروج، ويعقبها مباراة الهلال والنصر.

وبقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ستقام مباراتين لفرق المجموعة الثانية، المباراة الأولى ستجمع الأفريقي زليتن والبشائر، ويعقبها اللقاء قطبي المدينة السويحلي والاتحاد المصراتي. 

وفي المجموعة الثالثة ستقام ثلاث مباريات بقاعة 17 فبراير بطرابلس، أساريا يلتقى الوحدة الويفات، والقلعة زواره، والعروبة مع الأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الجزيرة والاتحاد.

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