5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر

لقطة من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في ستاد برج العرب بالإسكندرية، 8 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

احتل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، بعد أن حصد 7 نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط أيضاً عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 5 نقاط، وتراجع «فرسان المتوسط» عن البداية القوية التي حصدوا فيها 6 نقاط بالفوز على الغابون ثم أنغولا، إلا أن خساراتين أمام مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ذهاباً وإياباً بهدف في الإسكندرية، ثم بثلاثية في بنغازي، تسببتا في إيقاف نشاط «الفرسان» قليلاً، قبل تلقي خسارة ثالثة أمام الغابون، ثم تعادل أخير مع أنغولا.

سجل «فرسان المتوسط» التهديفي

سجل منتخب ليبيا بجانب النقاط الـ7، 4 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ليصبح الفارق بينهما «-3»، بعكس منتخب الغابون الذي سجل 7 واستقبل 8 أهداف، ليصبح الفارق بينهما «-1»، ليفوز بالأفضلية والوصافة، في حين كان أحرز منتخب أنغولا 6 أهداف وسكن شباكه 8 ليصبح الفارق «-2»، مما يعكس سوء أداء خط الدفاع وحراسة المرمى في منتخب ليبيا. أما منتخب مصر المتصدر فسجل 10 أهداف وسكن شباكه 4 أهداف فقط ليصبح الفارق بخلاف النقاط 6 أهداف. وجاء تعادل المنتخب الوطني الليبي أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، بعدما حجز المنتخب المصري البطاقة الوحيدة برصيد 14 نقطة، بعد الفوز «2-1» على منتخب الغابون على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث بادر بالتسجيل المدافع الدولي سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 49، إلا أن أمبروسيني نجح في التعادل للضيوف في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليصل رصيد منتخب ليبيا إلى سبع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويصبح رصيد منتخب أنجولا خمس نقاط، يحتل بها المركز الرابع.

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إسدال الستار على تصفيات المجموعات

وبذلك يسدل الستار على دور المجموعات، قبل إجراء قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل (في ختام بطولة مونديال العرب في قطر) بين المنتخبات العشرة المتأهلة لخوض مباراتي ذهاب وإياب بين كل منتخبين في مارس المقبل، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال العالم، ففي الجولة الخامسة كان منتخب ليبيا خسر أمام منتخب الغابون على أرضه ووسط جماهيره بهدف، من ضربة جزاء سجلها مهاجمه البارز والمحترف في صفوف «آرسنال» الإنجليزي، بيير أوباميانغ، بينما تعادلت مصر في الجولة نفسها بشق الأنفس أمام أنغولا في العاصمة لواندا بهدفين، بعد تأخر «الفراعنة» بهدفين، إلا أن محمد النني لاعب «آرسنال» أيضاً ومن بعده لاعب «الأهلي» المصري أكرم توفيق استطاعا إدراك التعادل واقتناص نقطة مهمة، وبنتيجة الجولة الخامسة، يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

تحول مفاجئ في النتائج والأداء

احتل المنتخب الليبي المركز الثالث بالمجموعة، بعد انتهاء الجولة الخامسة، برصيده السابق ست نقاط، ليخرج من التصفيات خالي الوفاض تماماً، وكان يمني النفس في المواجهة الأخيرة على أرضه ووسط جماهيره، بأن يقدم أداءً مشرفاً بنتيجة مرضية، حيث كان الفوز يعني له اقتناص تسع نقاط والانفراد بالوصافة الشرفية في المجموعة، بعد ثلاث خسائر متتالية، رغم الانطلاقة القوية في البداية، ليختتم منتخب ليبيا مشواره بفوزين وتعادل و3 خسائر، كما لعب منتخب ليبيا دوراً محورياً في تأهل الجار المصري، بعد أن حقق بداية غير مقبولة من الشارع الكروي المصري في عهد المدير الفني السابق حسام البدري الذي بدأ بفوز باهت على أنغولا من ضربة جزاء في الإسكندرية، ثم تعادل خارج الديار بصعوبة على الغابون، في حين حقق منتخب ليبيا انطلاقة قوية بالفوز بـ6 نقاط كاملة، الأمر الذي أسهم في إقصاء البدري من تدريب «الفراعنة»، ليتم التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش الذي حقق الفوز ذهاباً بهدف وإياباً بثلاثية نظيفة أمام ليبيا.

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ظهور كيروش وزيادة غلة «الفراعنة»

بهذين الفوزين زاد كيروش، في أول ظهور له مع منتخب مصر، رصيد «الفراعنة» إلى 10 نقاط؛ حيث تحول الفريق المصري من وصيف المجموعة في الجولتين الأولى والثانية، إلى متصدر مع الجولتين الثالثة والرابعة بفضل الفوز على منتخب ليبيا، الذي تراجع إلى الوصافة بعد أن تعرقل أمام منتخب مصر بإيقاف رصيده عند ست نقاط، قبل أن تشهد الجولة الخامسة تعثراً جديداً بالخسارة أمام الغابون، ويتحول «فرسان المتوسط» إلى المركز الثالث، وكشفت الجولة الخامسة صعوبات أمام منتخب مصر، بعد أن عجز عن الفوز خارج الديار إلا على ليبيا؛ حيث تعادل أمام الغابون وأنغولا، لتبقى الانتصارات داخل الأرض، ليعكس انتصار ليبيا دوراً مفصلياً في تأهل «الفراعنة» إلى المرحلة الأخيرة بالوصول ضمن المنتخبات العشرة الكبيرة، التي ستقام لها قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل، لتحديد مواجهات الحسم لتحديد المنتخبات الخمسة الممثلة للقارة السمراء في كأس العالم المقبلة «قطر 2022».