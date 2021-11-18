بالصور.. أصوات تطالب وزارة الرياضة بالاهتمام بمشاريع الجنوب

بعض القاعات الرياضية في مدينة سبها. (الإنترنت)

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، حول الحالة المؤسفة لبعض القاعات الرياضية في مدينة سبها والجنوب عامة، وسط مطالبات بإيلاء البنية التحتية في الجنوب، في ظل صمت وزارة الرياضة وتجاهلها للجنوب.

«بوابة الوسط» تابعت الموضوع الذي يُعد حديث الوسط الرياضي حاليًا، وعلّق الصحفي الرياضي عادل بن سلمي، في تصريحات خاصة على صور قاعة سبها الرياضية، وحالتها المؤسفة، وقال «الصور وحدها تتكلم».

بدوره، طالب عضو منظمة بادر الرياضية، سالم صالح، بتفعيل الموضوع وفتح مكتب لديوان الوزارة بالجنوب، وتأسف لتجاهل الوزارة لمطالب الجنوب لصيانة القاعات والملاعب.

من ناحيته، طالب رئيس مجلس الرياضة سبها، سعيد السني، بتطبيق العدالة الرياضية في تنفيذ المشاريع الرياضية، واعتبر أن «وزارة الرياضة تكيل بمكيالين، ولم تولِ اهتمامًا فعليًا بمشاريع الجنوب وأن أغلب الوزارة وحتى في السابق لم تكن جادة».

بعض القاعات الرياضية في مدينة سبها. (الإنترنت)

بعض القاعات الرياضية في مدينة سبها. (الإنترنت)

بعض القاعات الرياضية في مدينة سبها. (الإنترنت)

عادل بن سلمى. (الإنترنت)

سالم صالح. (الإنترنت)

سعيد السنى. (الإنترنت)