السويحلي ينهي معسكره الخارجي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 18 نوفمبر 2021, 04:25 مساء
فريق الكرة بنادي السويحلي في آخر ودياته بمعسكر أنطاليا. (الإنترنت)

أنهى فريق السويحلي، معسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، والذي استمر أكثر من عشرة أيام، أجرى خلاله العديد من المباريات الودية، تحت إشراف المدرب الوطني عبدالحفيظ إربيش، وذلك استعدادًا للدوري الليبي لكرة القدم.

وأجرى الفريق 4 مباريات ودية حقق خلالها نتائج جيدة حيث فاز على فريق أنطاليا سبورت بأربعة أهداف، وفاز على فريق رديف زينيت الروسي بنتيجة 4 مقابل 2، وفاز على فريق  شارمبول بنتيجة ثقيلة وصلت إلى تسعة أهداف نظيفة، وفاز على فريق منتخب الجامعات التركية بنتيجة (4-2).

وأكد مدرب فريق السويحلي، عبدالحفيظ أربيش، في تصريح صحفي لقناة «ليبيا الأحرار» أن فريق السويحلي هذا الموسم سيكون من ضمن فرق المقدمة وأن معسكر أنطاليا كان ناجحًا بكل المقاييس .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Avatr» الصينية تنافس بي إم دبليو «X6»