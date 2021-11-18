السويحلي ينهي معسكره الخارجي

فريق الكرة بنادي السويحلي في آخر ودياته بمعسكر أنطاليا. (الإنترنت)

أنهى فريق السويحلي، معسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، والذي استمر أكثر من عشرة أيام، أجرى خلاله العديد من المباريات الودية، تحت إشراف المدرب الوطني عبدالحفيظ إربيش، وذلك استعدادًا للدوري الليبي لكرة القدم.

وأجرى الفريق 4 مباريات ودية حقق خلالها نتائج جيدة حيث فاز على فريق أنطاليا سبورت بأربعة أهداف، وفاز على فريق رديف زينيت الروسي بنتيجة 4 مقابل 2، وفاز على فريق شارمبول بنتيجة ثقيلة وصلت إلى تسعة أهداف نظيفة، وفاز على فريق منتخب الجامعات التركية بنتيجة (4-2).

وأكد مدرب فريق السويحلي، عبدالحفيظ أربيش، في تصريح صحفي لقناة «ليبيا الأحرار» أن فريق السويحلي هذا الموسم سيكون من ضمن فرق المقدمة وأن معسكر أنطاليا كان ناجحًا بكل المقاييس .