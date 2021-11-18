علي التير في حديث إلى «بوابة الوسط»: الترسانة يمر بظروف مادية صعبة.. وضعف الإدارة السبب الرئيسي في الإخفاقات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 18 نوفمبر 2021, 04:03 مساء
الكابتن علي محمد التير، مدرب فئات البراعم بنادي الترسانة. (تصوير الوسط)

أجرت «بوابة الوسط» زيارة إلى نادي الترسانة بسوق الجمعة، وهو أحد أندية الدرجة الأولى بعد أن كان في الدوري الممتاز، وشهدت تدريب النادي للفئات السنية، والتي شملت أكثر من 120 لاعبًا، في جميع الفئات، والتقيت بالمدرب الوطني الكابتن علي محمد التير، مدرب فئات البراعم، وكان لنا معه هذا اللقاء.

علي محمد التير، لاعب سابق في نادي الترسانة، ولعب في جميع الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، ودرَّب جميع الفئات السنية، ومحلل رياضي وله 21 عامًا في مجال التدريب ويهتم بقطاع ناشئي الترسانة.

◄ حدثنا عن مهامك الحالية بنادي الترسانة.
أنا حاليًا مدرب في فئة الناشئين بعد رحلة طويلة استمرت 21 سنة كمدير إداري ومدرب، وأحب العمل في فئة الناشئين لأنها فئة تحتاج إلى عوامل معينة ودراسة وخبرة للتعامل معها، ومن بينها صقل الموهبة على أُسس سليمة وعلمية متى توفرت مقومات النجاح من قبل إدارات الأندية لخلق جيل ونبتة جيدة يكون لها مستقبل زاهر.

◄بصفتك ابن نادي الترسانة أين تجد نادي الترسانة اليوم؟
نادي الترسانة مر بظروف صعبة جدًا وخصوصًا من الجانب المادي، والنادي يسعى من خلال تجهيز الفريق الأول وتهيئة جميع الظروف من خلال رئيس مجلس إدارة النادي خالد الدويلاوي، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية للتواجد في الدوري الممتاز، والعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

◄ ماذا عن استعدادات الفريق الأول بالنادي لدوري الدرجة الأولى؟
الفريق الأول كان في معسكر خارجي بمدينة نابل التونسية، استمر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

◄ حدثنا عن اللائحة المنظمة لدوري الدرجة الأولى بصفتك مدربًا ومحللًا رياضيًا.
أنا مع النوع وليس مع الكم، عندما تتجاوز أي مسابقة 30 أو 40 فريقًا هذا الأمر يكلف الكثير من الأعباء على الأندية منها النقل والإقامة والتغذية، وعقود اللاعبين هذا أولًا وثانيًا عدم توفر الملاعب الملائمة ولهذا يجب إعادة النظر في جميع المسابقات ويجب أن نسعى للنوع وليس الكم حتى نصل إلى الهدف وهو إقامة مسابقاتنا ونجاحها.

◄ وعن إلغاء الموسم الماضي.
تحدثنا كثيرًا عن هذا الأمر أولًا نتأسف عن هذه التأجيلات التي أضرت بالفرق حوالي أربعة فرق في الموسم قبل الماضي، وقد أعلن رئيس لجنة المسابقات هذا الموسم تطبيق لائحة الصعود والهبوط، ونتمنى أن نصل إلى 16 فريقًا والاهتمام بمسابقات الفئات السنية، وأن تكون هناك الوفرة من المباريات لهذه الفئات.

◄ كيف يتم الاهتمام بهذه الفئة من وجهة نظرك الشخصية؟
الموضوع يأخذ العديد من الجوانب منها غياب علم التخطيط وأن يتم دمج الأمور العلمية بالعملية، ومسابقات منظمة واستمرار استعدادات كل منتخباتنا وتطعيم هذه المنتخبات من فئة الناشئين إلى فئة الشباب، واحتضان كل الفئات في معسكرات داخلية وتوفير مباريات ودية باستمرار، واستقرار الأطقم الفنية.

◄ وماذا عن الإخفاقات للمنتخبات والفرق الليبية؟
الإخفاقات التي صاحبت المنتخب الأول والشباب وخصوصًا منتخب الشباب، كنا نتوقع فيها أن يرتفع النسق من مباراة إلى أخرى؛ ولكن للأسف كانت نتيجة مباراة تونس أربعة أهداف، وهي خسارة ثقيلة جدًا، والآن يتم إعداد ما يعرف بمنتخب الناشئين في ظروف صعبة جدًا من بينها غياب مسابقة، ولا نعرف كيف سيتم هذا الاختيار وأن هذه البطولة ستُقام في ليبيا بلدنا الغالي.

ودائمًا يوجد مشكلة إدارية في اتحاد الكرة في ظل عدم وجود علم التخطيط وبرامج جميع المسابقات المحلية والدولية، والعشوائية في الاستعدادات، لذلك سنجد دائمًا النتائج ضعيفة وإخفاقًا تلو الآخر.

كما أنه يجب دعم الأندية ماديًا حتى تعتمد مستقبلًا على الجانب الاستثماري، لنرى أندية تحتضن جميع الشباب وكل الرياضات، ويجب السعي لاختيار مدرسة أجنبية تهتم بالمواهب الليبية وخصوصا فئة الناشئين، لأنه إذا استمرت الأزمات الإدارية وسوء التنظيم سنرى هذه الإخفاقات في كرة القدم الليبية.

جانب من تدريبات فرق البراعم بنادي الترسانة تحت قيادة الكابتن علي محمد التير. (تصوير الوسط)
جانب من تدريبات فرق البراعم بنادي الترسانة تحت قيادة الكابتن علي محمد التير. (تصوير الوسط)
جانب من تدريبات فرق البراعم بنادي الترسانة تحت قيادة الكابتن علي محمد التير. (تصوير الوسط)
جانب من تدريبات فرق البراعم بنادي الترسانة تحت قيادة الكابتن علي محمد التير. (تصوير الوسط)
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