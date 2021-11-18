دولي الفروسية يعترف باتحاد السبعي

فريد السبعي رئيس الاتحاد الليبي للفروسية. (الإنترنت)

اعترف الاتحاد الدولي للفروسية في اجتماعه أمس ببلجيكا، رسميًّا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للفروسية المنتخب برئاسة فريد السبعي.

وعلى هامش الاجتماع، التقى رئيس الاتحاد الدولي للفروسية الأرجنتيني أنقمار ديفويز بالوفد الليبي المشارك، والمتكون رئيس الاتحاد فريد السبعي وأمين الصندوق رفعت الفيتوري، وعضو الاتحاد تيسير الورفلي.

وعُرض في الاجتماع نشاط الاتحاد الليبي هذه السنة والتجهيز لاستضافة ليبيا لبطولة دولية لفروسية قفز الحواجز ديسمبر المقبل.

وقد أبدى رئيس الاتحاد الدولي سعادته بعودة النشاط للفروسية الليبية، وأبدى استعداده للتعاون مع الاتحاد الليبي فنيا وخدميا والعمل على عودة تالق الفروسية الليبية، في المحافل الدولية.