انتخاب ياسين قدور رئيسا لنادي الساحل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 18 نوفمبر 2021, 01:36 مساء
الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)

عقدت أمس الجمعية العمومية لنادي الساحل بسوق الجمعة، جلستها الانتخابية لانتخاب أمانة الجمعية العمومية، ومجلس إدارة النادي.

وتم انتخاب ضياء محمد بكرة رئيسًا لأمانة الجمعية العمومية وبعضوية، عبدالرحيم شايب عينه، وعبدالله صالح ابوغرارة.

وجاء انتخاب مجلس الإدارة برئاسة ياسين قدور، ونائبه حسن محمد حبة، وأمين الصندوق خيري طيبة، والعضو القانوني محمود بهلول صفر، وعضوية عبدالفتاح دويش وأبوبكر أبوشوك ومصطفى بليحة.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة مشكَّلة من فرع الرياضة طرابلس برئاسة مفتاح انوير وعضوية رئيس فرج امليك وأنور الطوباشي، وعبدالحكيم عمران ومسعود بلبان.

الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)
الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء