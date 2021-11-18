انتخاب ياسين قدور رئيسا لنادي الساحل

الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)

عقدت أمس الجمعية العمومية لنادي الساحل بسوق الجمعة، جلستها الانتخابية لانتخاب أمانة الجمعية العمومية، ومجلس إدارة النادي.

وتم انتخاب ضياء محمد بكرة رئيسًا لأمانة الجمعية العمومية وبعضوية، عبدالرحيم شايب عينه، وعبدالله صالح ابوغرارة.

وجاء انتخاب مجلس الإدارة برئاسة ياسين قدور، ونائبه حسن محمد حبة، وأمين الصندوق خيري طيبة، والعضو القانوني محمود بهلول صفر، وعضوية عبدالفتاح دويش وأبوبكر أبوشوك ومصطفى بليحة.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة مشكَّلة من فرع الرياضة طرابلس برئاسة مفتاح انوير وعضوية رئيس فرج امليك وأنور الطوباشي، وعبدالحكيم عمران ومسعود بلبان.

الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)

الجمعية العمومية لنادي الساحل. (الإنترنت)