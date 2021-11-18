الاتحاد الليبي لكرة القدم يعدل مكافآت الحكام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:43 مساء
الحكام الليبيين. (الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بتعديل قيمة مكافآت حكام المباريات الرسمية المعتمدة، خلال الموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، لتكون على النحو الآتي: 

1- مباريات فئة البراعم
مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعدان 50 دينارًا لكل منهما. 

2- مباريات فئة الآمال
مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعد 50 دينارًا.

3- مباريات الأواسط
مكافأة حكم الوسط 80 دينارًا، والمساعدان 60 دينارًا لكل منهما، والحكم الرابع 40 دينارًا.

4- مباريات الدرجة الثالثة
مكافأة حكم الوسط 100 دينار، والمساعد 70 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.

5- مباريات الدرجة الثانية
مكافأة حكم الوسط 150 دينارًا، والمساعد 100 دينار، والحكم الرابع 75 دينارًا. 

6- مباريات الدرجة الأولى
مكافأة حكم الوسط 250 دينارًا، والمساعد 150 دينارًا، والحكم الرابع 100 دينار.

7- حكام الدورى الممتاز
مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع 200 دينار. 

8- الأدوار التمهيدية لمسابقة الكأس
مكافأة حكم الوسط  120 دينارًا، والمساعد 80 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.

9- الدور النصف نهائي للكأس
مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع  200 دينار.

10- المباراة النهائية للدوري الممتاز
مكافأة حكم الوسط 1000 دينار، والمساعد 700 دينار، والحكم الرابع 500 دينار.

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