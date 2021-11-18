الاتحاد الليبي لكرة القدم يعدل مكافآت الحكام

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بتعديل قيمة مكافآت حكام المباريات الرسمية المعتمدة، خلال الموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، لتكون على النحو الآتي:
1- مباريات فئة البراعم
مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعدان 50 دينارًا لكل منهما.
2- مباريات فئة الآمال
مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعد 50 دينارًا.
3- مباريات الأواسط
مكافأة حكم الوسط 80 دينارًا، والمساعدان 60 دينارًا لكل منهما، والحكم الرابع 40 دينارًا.
4- مباريات الدرجة الثالثة
مكافأة حكم الوسط 100 دينار، والمساعد 70 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.
5- مباريات الدرجة الثانية
مكافأة حكم الوسط 150 دينارًا، والمساعد 100 دينار، والحكم الرابع 75 دينارًا.
6- مباريات الدرجة الأولى
مكافأة حكم الوسط 250 دينارًا، والمساعد 150 دينارًا، والحكم الرابع 100 دينار.
7- حكام الدورى الممتاز
مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع 200 دينار.
8- الأدوار التمهيدية لمسابقة الكأس
مكافأة حكم الوسط 120 دينارًا، والمساعد 80 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.
9- الدور النصف نهائي للكأس
مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع 200 دينار.
10- المباراة النهائية للدوري الممتاز
مكافأة حكم الوسط 1000 دينار، والمساعد 700 دينار، والحكم الرابع 500 دينار.