الاتحاد الليبي لكرة القدم يعدل مكافآت الحكام

الحكام الليبيين. (الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بتعديل قيمة مكافآت حكام المباريات الرسمية المعتمدة، خلال الموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، لتكون على النحو الآتي:

1- مباريات فئة البراعم

مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعدان 50 دينارًا لكل منهما.

2- مباريات فئة الآمال

مكافأة حكم الوسط 70 دينارًا، والمساعد 50 دينارًا.

3- مباريات الأواسط

مكافأة حكم الوسط 80 دينارًا، والمساعدان 60 دينارًا لكل منهما، والحكم الرابع 40 دينارًا.

4- مباريات الدرجة الثالثة

مكافأة حكم الوسط 100 دينار، والمساعد 70 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.

5- مباريات الدرجة الثانية

مكافأة حكم الوسط 150 دينارًا، والمساعد 100 دينار، والحكم الرابع 75 دينارًا.

6- مباريات الدرجة الأولى

مكافأة حكم الوسط 250 دينارًا، والمساعد 150 دينارًا، والحكم الرابع 100 دينار.

7- حكام الدورى الممتاز

مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع 200 دينار.

8- الأدوار التمهيدية لمسابقة الكأس

مكافأة حكم الوسط 120 دينارًا، والمساعد 80 دينارًا، والحكم الرابع 50 دينارًا.

9- الدور النصف نهائي للكأس

مكافأة حكم الوسط 500 دينار، والمساعد 300 دينار، والحكم الرابع 200 دينار.