«التعاون» يعلن تعيين التونسي زعبوب مدربا للفريق

المدرب التونسي توفيق زعبوب. (الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي «التعاون» مع المدرب التونسي توفيق زعبوب، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًأ للمدرب جلال الدامجة الذي تعاقدت معه إدارة النادي في فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وقال حساب «التعاون» على موقع «فيسبوك»: «حرصًا منها للنهوض بنادينا والسير بالفريق الأول لكرة القدم نحو مستويات أفضل، تعاقدت اللجنة التسييرية للنادي مع المدرب التونسي الكابتن توفيق زعبوب خلفًا للمدرب الوطني جلال الدامجة».

المدرب التونسي زعبوب، سبق وأن درب عديد الفرق التونسية منها «النجم الساحلي» و«هلال الشابة» و«الاتحاد المنستيري»، بالإضافة لبعض الفرق الخليجية.

ويحل «التعاون» ضيفًا على «الهلال» بملعب «شهداء بنينا»، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.