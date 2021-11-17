منتخب الشباب يحرز نقطة وحيدة في بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:57 مساء
منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال أفريقيا بتعادل (2-2) أمام نظيره الموريتاني

انتهت آخر مباراة للمنتخب الوطني للشباب مع منتخب شباب موريتانيا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والتي تأتي ضمن مباريات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

سجل هدفي المنتخب الوطني  فهد المسماري وعبدالله الحوتي.

منتخب شباب ليبيا بقيادة المدرب عياد القاضي خسر في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر اللقاء الثاني أمام شباب الجزائر بنتيجة هدف دون مقابل، وخسر أمام منتخب تونس بنتيجة أربعة أهداف دون رد، واختتم مباراته بالتعادل مع موريتانيا بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ولم يَجنِ المنتخب الوطني سوى نقطة واحدة فقط من مشاركته في البطولة بعد تعادله اليوم أمام موريتانيا، حيث سجل خط الهجوم ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

وجاء الترتيب النهائي كالتالي:
تونس: 10 نقاط.

مصر: 9 نقاط.

موريتانيا: 5 نقاط.

الجزائر: 3 نقاط.

ليبيا: 1 نقطة

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