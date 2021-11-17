كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور المنتخب

خافيير كليمنتي. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، أحد الأسباب التي أسهمت في عدم تطور المستوى الفني للاعبين، وأدت إلى الخروج مبكرًا من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كليمنتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «أزمة وقلة الملاعب المؤهلة والبنية التحتية في ليبيا أسهمت في عدم تطور المستوى الفني للاعبين والمنتخب الوطني».

وأضاف: «المنتخب الوطني واجه منتخبات قوية تمتلك مواصفات ومقومات تفوقنا على كل المستويات. لقد نجحنا في المعسكرات التدريبية ومن بينها معسكر تركيا، حيث لمست التزام جميع اللاعبين وتحمّلهم المسؤولية».

وأكد كليمنتي: «أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات التي قمت بها في مباراة أنغولا الأخيرة، وجعلت الفريق الضيف ينجح في إحراز هدف التعادل».