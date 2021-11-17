كليمنتي: هدفي الأساسي مع المنتخب كان تحسين النتائج والأداء.. وأسعى لوصول «الفرسان» إلى الترتيب 70 عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:21 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير كليمنتي خلال مؤتمر صحفي. (الإنترنت)

قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، إنه عندما وقع عقده مع اتحاد الكرة، كان أحد أهدافه الأساسية القريبة تحسين النتائج والأداء.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «المنتخب الليبي كان يدور في حلقة نتائج سلبية وصلت إلى 11 مباراة دون الفوز.. وهدفنا البعيد إيصال المنتخب إلى الترتيب 70 عالميًّا في التصنيف العالمي».

وأضاف: «أستغرب من أسطوانة اللاعبين الشباب التي يتحدث عنها الجميع، وأن كل اللاعبين الحاليين انتهى عمرهم الرياضي في الملاعب».

وأضح: «أغلب الرياضين أعمارهم لم تتجاوز 28 عامًا (مؤيد اللافي، حمدو الهوني، سند الورفلي، محمد المنير)، وغيرهم الكثير وهم في مستويات عالية، في المقابل هناك أصوات تطالبني بإشراك لاعبين أعمارهم 20 عامًا ولا يملكون أي خبرة».

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