مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم

المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير كليمنتي في المؤتمر الصحفي. (الإنترنت)

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، السبب وراء الخسارة الكبيرة أمام المنتخب المصري، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كليمنتي: «سبب الخساراة الكبيرة أمام المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، في ملعب شهداء بنينا، هو أننا لعبنا من أجل الفوز فقط، ولعبنا بشكل هجومي وهذا الطريقة بنسبة 50% تنجح، وفي حال فشلت ستخسر بنتيجة عالية».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «سبب عدم اعتمادي على اللاعبين الشباب في المباريات الماضية رغم استدعائهم، هو أنني لم أرَ أحدًا منهم يقدم الإضافة أكثر من الأساسيين. وهناك بعض اللاعبين الذين نشاهدهم في أنديتهم مميزين، لكن عند تحليل أدائهم لا نراهم كلاعبين للمنتخب الوطني».

وتابع المدرب الإسباني: «سيتم تنسيق معسكرات داخلية في أغلب المدن الليبية، للاعبين الشباب، خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تدعيم المنتخبات الوطنية المختلفة».