المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 01:25 مساء
مؤيد إسكندر يتوسط أسرة الوسط. (إنترنت)

وجّه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولى المغربي، خطابًا إلى الاتحادات الفرعية لكرة القدم بالمناطق يطلب منهم تسهيل مهمة قناة الوسط «W. T.V» الإعلامية، في النقل الحصري لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022، بالمشاركة مع قناة ليبيا الرياضية.

ومن ضمن ما جاء في رسالة عبدالمولى المغربى للاتحادات الفرعية بالمناطق: «نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام، ونشير إلى العقد المبرم مع قناة الوسط (WTV) الإعلامية الناقل الحصري لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي 2021/ 2022، بالمشاركة مع قناة ليبيا الرياضية».

وأضاف عبد المولى: «لاحترام بنود هذا العقد وضمان تنفيذه، نأمل تعاونكم بمتابعة تنفيذ الإجراءات التالية، بالملاعب المعتمدة لإقامة مباريات الدوري لهذا الموسم، كل وحسب الواقع في نطاقه، بالتنسيق مع إدارات الملاعب».

وطلب المغربي في رسالته تجهيز منصات لآلات تصوير النقل المرئي، بزوايا الملاعب، وفي أماكن تُمكِّن من إنتاج ونقل المباريات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لعقد المؤتمرات الصحيفة واللقاءات التلفزيونية، وتمكين القناة الحصرية الناقلة الوسط (WTV) من وضع لوحة الدعاية عليها والتي يظهر فيها شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم وشعار القناة الناقلة (WTV) والجهات الراعية للمسابقة.
 
كما طلب المغربي من رؤساء الاتحادات الفرعية تجهيز مكان لفريق عمل القناة الحصرية الوسط (WTV) لإقامة استديوهاتها التحليلية للمباريات بالملعب خلال المباراة، وعقب انتهاء المباراة مباشرة في حالة رغبتهم القيام بذلك، وعدم السماح بتواجد أية قناة أخرى داخل الملاعب غير القناة المصرّح لها بموجب خطاب رسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم بالنقل والتصوير المرئي من الملعب.

يأتي ذلك بالتنسيق مع شركة المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والجهات الراعية، وشركات الدعاية والإعلان المتعاقدة مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، وعدم السماح لأي جهة أو شركة دعاية غير متعاقدة مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بوضع أي لوحة إعلانية بالملعب.

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