كليمنتي يتحدث غدا بعد الخروج من تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 09:03 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي. (الإنترنت)

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الأربعاء بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية.

ودعا الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، كافة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر؛ للحديث عن اختتام «فرسان المتوسط» تصفيات كأس العالم 2022 في المرتبة الثالثة لحساب المجموعة السادسة.

- سر الرقم «7» في سقوط «فرسان المتوسط» بتصفيات كأس العالم
- الوصافة تضيع من منتخب ليبيا في آخر دقائق تصفيات كأس العالم أمام أنغولا ببنغازي

وأخفق المدرب الإسباني في تحقيق طموحات الشارع الرياضي للنهوض بكرة القدم الليبية، بعد الخروج من تصفيات كأس العالم في الترتيب الثالث، والخروج من البطولة العربية، وجمع 7 نقاط من 6 مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية