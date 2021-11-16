كليمنتي يتحدث غدا بعد الخروج من تصفيات كأس العالم

المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي. (الإنترنت)

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الأربعاء بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية.

ودعا الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، كافة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر؛ للحديث عن اختتام «فرسان المتوسط» تصفيات كأس العالم 2022 في المرتبة الثالثة لحساب المجموعة السادسة.

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وأخفق المدرب الإسباني في تحقيق طموحات الشارع الرياضي للنهوض بكرة القدم الليبية، بعد الخروج من تصفيات كأس العالم في الترتيب الثالث، والخروج من البطولة العربية، وجمع 7 نقاط من 6 مباريات.