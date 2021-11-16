رسميا.. صدور جدول مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 02:31 مساء
مباراة ودية للأهلي بنغازي استعدادا للدوري. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد2021 -2022، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

المجموعة الأولى
الأحد 21 نوفمبر
الهلال يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي بملعب أجدابيا.

الإثنين 22 نوفمبر
شباب الجبل يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا ودرانس يلتقي النصر بملعب بنينا.

الثلاثاء 23 نوفمبر
التحدي يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا.

وتُقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

المجموعة الثانية
الأحد 21 نوفمبر
الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب مصراتة والمحلة يلتقي الأولمبي بملعب أبوسليم.

الإثنين 22 نوفمبر
الاتحاد يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة والخمس يلتقي المدينة بملعب الخمس.

الثلاثاء 23 نوفمبر
في دربي مدينة مصراتة، يلتقي السويحلي مع الاتحاد المصراتي في ملعب مصراتة.

وتُقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» خارج الصين نهائيا.. واللاعبون «يبكون» حزنا