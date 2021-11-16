رسميا.. صدور جدول مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

مباراة ودية للأهلي بنغازي استعدادا للدوري. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد2021 -2022، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

المجموعة الأولى

الأحد 21 نوفمبر

الهلال يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي بملعب أجدابيا.

الإثنين 22 نوفمبر

شباب الجبل يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا ودرانس يلتقي النصر بملعب بنينا.

الثلاثاء 23 نوفمبر

التحدي يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا.

وتُقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

المجموعة الثانية

الأحد 21 نوفمبر

الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب مصراتة والمحلة يلتقي الأولمبي بملعب أبوسليم.

الإثنين 22 نوفمبر

الاتحاد يلتقي أبوسليم بملعب مصراتة والخمس يلتقي المدينة بملعب الخمس.

الثلاثاء 23 نوفمبر

في دربي مدينة مصراتة، يلتقي السويحلي مع الاتحاد المصراتي في ملعب مصراتة.

وتُقام جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.