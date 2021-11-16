عويلي يستقيل من رئاسة فرع الرياضة بالخمس

الهادي عويلي. (فيسبوك)

قدَّم رئيس فرع الرياضة بالخمس، الهادي عويلي، استقالته من منصبه، عبر رسالة له على صفحة موقع فرع الرياضة بالخمس على «فيسبوك».

وقال عويلي: «الشكر كل الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بفرع الرياضة بالخمس، كم تمنيت الاستمرار، رغم توفر الكفاءات والخبرات بالفرع، إلا أنّ العمل يحتاج إلى مقومات النجاح».

وأكمل عويلي: «كنت راضيًا عن نفسي بما قدمته لخدمة هذا الوطن الحبيب، وخدمة مدينة الخمس، كسبنا حب الناس، والرضاء عن النفس، ومن خلال مسيرتي المهنية، الشكر والفضل لله، وللأسرة الكريمة التي كانت معي وتحمّلت كل نجاحاتي وإخفاقاتي، ولجميع العاملين الذين كانوا معي في رحلتي المهنية».

يشار إلى أنّ الرئيس السابق لفرع الرياضة بطرابلس عبدالباسط العلاقي، قد تقدَّم في وقت سابق باستقالته، لعدم توافر إمكانات العمل.