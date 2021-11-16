وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي الإخاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 02:07 مساء
الجويفي يستقبل السنوسي. (فيسبوك)

التقي، أمس الإثنين، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي رئيس نادي الإخاء بهون علي السنوسي والأعضاء المرافقين بالنادي.

استمع الوزير إلى ما يعانيه النادي من صعوبات وعراقيل تحول دون أداء عملهم بالشكل المطلوب.

وأكد الوزير دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية في جميع مناطق ليبيا، مع تقديم الدعم لها لتقوم بدورها على أكمل وجه، موجهًا بدراسة جميع الطلبات التي قدَّمها رئيس وأعضاء النادي وفق الإمكانات المتاحة لدى وزارة الرياضة والأولويات التي يحتاجها النادي والتي تأتي في إطار متابعته الدورية للأندية الرياضة، وذلك من أجل الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وكانت «بوابة الوسط» قد أجرت لقاءً سابقًا مع رئيس نادي الإخاء بهون والذي طالبت من خلاله وزارة الرياضة تكملة المشاريع المتوقفة بالنادي.

الجويفي يستقبل السنوسي. (فيسبوك)
علي السنوسي في الجلسة. (فيسبوك)
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