3 محاضرات في انطلاق دورة المعد البدني بمصراتة (صور)

دورة المعد البدني. (فيسبوك)

تتواصل بمدينة مصراتة دورة المُعد البدني تحت إشراف وتنظيم الأكاديمية الأولمبية الليبية، بمشاركة 50 متدربًا، وفي برنامج اليوم الثلاثاء، تُلقى ثلاث محاضرات.

الأولى عن الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية للدكتور نضال أبوشيبة، ومحاضرة عن تخطيط التدريب الرياضي للدكتور محمد عبدالرحيم، ومحاضرة عن مفهوم التدريب الدائري لعماد كعيب.

وغدًا الأربعاء، يتجدّد الموعد مع ثلاث محاضرات أيضًا، المحاضرة الأولى عن الانتقاء الرياضي ومراحل النمو يلقيها عادل ناجي، والمحاضرة الثانية عن مكونات حمل التدريب الرياضي يلقيها دكتور محمد عبدالرحيم، ويعقبها محاضرة عن الاختبارات والقياس تلقيها دكتورة حدهم العابد.

وفي ختام الدورة ستُجرى بعد غدٍ الخميس الامتحانات النظرية والعملية عمّا تم مناقشته في محاضرات الدورة المختلفة.

دورة المعد البدني. (فيسبوك)

دورة المعد البدني. (فيسبوك)