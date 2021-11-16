وزيرا الداخلية والرياضة يبحثان الاستعدادات الأمنية لانطلاق الدوري الممتاز

وزير الداخلية خالد مازن، والرياضة عبدالشفيع الجويفي. 16 نوفمبر 2021. (وزارة الرياضة)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الاستعدادات الأمنية لتأمين الملاعب بالتزامن مع قرب انطلاق الدوري الليبي الممتاز.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الرياضة اليوم، بحضور المدير العام لشركة المنشآت الرياضية خيري دوه، أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الصالح العام، وفق ما أفاد ربيع خليفة الناطق باسم وزارة الرياضة في بيان اليوم.

وبحسب خليفة، أكد مازن خلال اللقاء، أن الشأن الرياضي يمثل أهمية كبيرة في عمل وزارة الداخلية، مشددًا على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين جميع الملاعب الرياضية في شتى ربوع البلاد.

كما أشاد مازن بكفاءة وجاهزية لاعبي الفرق الرياضية بوزارة الداخلية، وحرصهم على الإخلاص والاجتهاد وتحقيق نتائج مشرفة تعكس المستوى المتميز لأبناء ليبيا، لافتًا إلى أهمية دعم وتطوير شريحة الأمن في المجال الرياضي على كل الأصعدة.

فيما أكد وزير الرياضة أهمية العمل المشترك والمتواصل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة.

وزير الداخلية خالد مازن، والرياضة عبدالشفيع الجويفي. 16 نوفمبر 2021. (وزارة الرياضة)