مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:12 صباحا
تدريبات منتخب ليبيا على ملعب بنينا. (صفحة المركز الإعلامي للمنتخب الليبي عبر فيسبوك)

يستضيف المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم نظيره الأنغولي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل قطر 2022، والتي حجز عنها المنتخب المصري البطاقة الوحيدة، برصيد 11 نقطة، ليواجه المتصدر في التوقيت نفسه منتخب الغابون على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ليسدل الستار على دور المجموعات، قبل عمل قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل في ختام بطولة مونديال العرب في قطر بين المنتخبات العشرة المتأهلة لخوض مباراتي ذهاب وإياب بينهما في مارس المقبل، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال العالم.

يحتل المنتخب الليبي المركز الثالث بالمجموعة، بعد انتهاء الجولة الخامسة، برصيده السابق 6 نقاط، ليخرج من التصفيات خالي الوفاض تمامًا، ولم يعد أمامه في مواجهة اليوم على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن يقدم أداءً مشرفًا ونتيجةً مرضيةً أمام جماهيره كمهمة وحيدة وأخيرة، حيث يعني الفوز اقتناص 9 نقاط في المجموعة، بعد ثلاث خسائر متتالية، رغم الانطلاقة القوية في البداية، حيث خسر «فرسان المتوسط» أمام منتخب مصر بهدف ذهابًا في الإسكندرية، وإيابًا في بنغازي بثلاثية.

يأتي هذا قبل أن يجدد المنتخب الليبي الخسارة أمام الغابون على أرضها ووسط جماهيرها بهدف في الجولة الخامسة، من ضربة جزاء سجلها مهاجمها البارز والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي بيير أوباميانغ، بينما تعادلت مصر بشق الأنفس أمام أنغولا في العاصمة لواندا بهدفين، بعد خسارة بهدفين، إلا أن محمد النني لاعب آرسنال أيضًا ومن بعده لاعب الأهلي المصري أكرم توفيق نجحا في اقتناص نقطة التعادل المهمة.

بنتيجة الجولة الخامسة، يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات؛ حيث أصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي، ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الغابون بسبع نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنغولا في المركز الرابع بأربع نقاط، وفوز ليبيا ومصر اليوم، يعني عودة ليبيا لمركز الوصافة كمركز شرفي في الختام، بعد أن كان الفريق الوطني متصدر في أول جولتين، قبل أن يتراجع للوصافة ثم المركز الثالث.

قائد منتخب ليبيا علي سلامة في مباراة أنغولا الأولى. (صفحة المركز الإعلامي للمنتخب الليبي عبر فيسبوك)
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